Семенович эмоционально обратилась к женщинам, выбирающим "козлов"

На Анну Семенович после недавнего интервью обрушилась волна критики. Пришлось певице объяснять, что она имела ввиду, когда заявила, что женщины сами притягивают недостойных мужчин. 

"О вырванном контексте из моего интервью: что мы излучаем, то и получаем. Часто мы, женщины, сами притягиваем к себе в жизни козлов. Я так сказала, потому что так очень часто бывает. На моем опыте, на опыте моих подруг я это очень часто вижу. Потому что если женщина не уважает себя, то она соглашается на партнера „недо“. Не того, кого она хотела", — заявила Семенович.

По мнению певицы, страдающие от одиночества дамы стараются затащить в загс первых попавшихся кандидатов, приписывают им достоинства, которых там вовсе нет. А потом приходит осознание, а за ним и разочарование.

"Ты разочаровываешься, говоришь: „Боже, как мне больно!“ Так какого хрена ты тащила его в свою жизнь? Прежде, чем вступать в отношения, пообщайтесь с мужчинами подольше! Посмотрите, как он себя ведет", — советует бывшая "блестящая" россиянкам.

Напомним, что Анна Семенович ни разу не была замужем, но с 2021 года живет с Денисом Шреером. Певица рассказала, что нашла свою любовь в ресторане. При чем общение началось с небольшой стычки, а переросло в бурный роман.

Теперь Семенович мечтает о свадьбе. Но сначала браку мешали предыдущие отношения мужчины, бизнесмен никак не мог развестись с женой, теперь же дела не дают Денису отвести Анну в загс. Семенович возлюбленного не торопит. Она стойко дождалась официального развода жениха. А теперь уверена, что получит и предложение руки и сердца. Певица даже не сомневается, что бизнесмен возьмет ее в жены.