Июль преподносит неприятные сюрпризы российским регионам

Село Першино, Свердловская область. Передвигаться по улице, кроме как лодке, сейчас невозможно. Уровень воды поднялся до 2,5 метра. Подтоплены 20 домов и свыше 600 приусадебных участков.

И похожая картина сейчас наблюдается в двух десятках муниципалитетах. Из-за продолжительных обильных осадков реки вышли из берегов, большая вода зашла в дома, дороги и мосты затоплены.

Транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами. Этот паводок стал самым масштабным за последние 10 лет. Эвакуируют местных жителей буквально на всем, начиная от лодок и амфибиий, заканчивая тяжелой техникой, доставляют в пункты временного размещения, оказывают необходимую помощь. Стихия ударила и по животноводству. Один из крупнейших молочно-производственных комплексов в области начал уходить под воду. Пять тысяч коров продолжают спасать.

Энергетики же продолжают устранять последствия непогоды: с линий убрано более 300 деревьев, устранено более 350 обрывов. На трассе Екатеринбург - Тюмень движение пришлось перекрывать на двух участках из за обвала полотна.

В Оренбургской области накануне прошел ураган. В поселке Новоорск сильный ливень, шквалистый ветер и град привели к локальным разрушениям.

Татарстан, Нижнекамск. Дождь шел в городе всего пару часов, а на дорогах уже образовались реки. В соцсетях шутят: "Все в лучших традициях Нижнекамска, даже улица Корабельная полностью оправдала свое название".

В Ярославле во время грозы с сильным ветром с соседней стройки сорвало металлический лист. Его отбросило прямо на припаркованный автомобиль. К счастью, в этот момент рядом не было людей - никто не пострадал. А на федеральной трассе М-8 под Переславлем-Залесским путь машинам преградили поваленные деревья.

В столичном регионе погода пока относительно спокойная, но синоптики предупреждают: в ближайшие дни возможны кратковременные ливни с грозами. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.