Последнее обращение Эмманюэля Макрона к вооруженным силам Франции - в следующем году он покидает президентский пост. Даже снимает очки: "В прошлом году на этом самом месте я требовал удвоить военный бюджет до 2030 года. Но цель будет достигнута в 2027-м - 64 миллиарда евро для нашей армии! Теперь наша цель быть свободными, внушать страх, быть могущественными даже ценой крови".

Поистине планы наполеоновские. И, кажется, этот Наполеон готов снова организовать поход на Москву. Перед Триумфальной аркой накануне годовщины взятия Бастилии репетиция военного парада. На национальном празднике французов – украинские солдаты. Посыл очевиден. Ведь единственный случай, когда Париж допускал участие иностранных войск в таком шествии, был парад в 1916-м. И это были русские войска - союзники по Антанте, защищавшие и Францию.

"В этом году Макрон превратил праздник в политическое послание. Парад пройдет под лозунгом "стратегического пробуждения Европы". Это не случайность. Это значит, что в центр французского национального праздника попадает страна, находящаяся в состоянии конфликта с Россией", - пишут СМИ.

В эти дни во Францию слетелись десятки европейских ястребов. Макрон собирает так называемую "коалицию желающих заклевать Москву". Обсуждать будут противоракетную оборону и даже будущий контингент на Украине. Парижу важно удержать союзников в одном строю после саммитов G7 и НАТО. Якобы - расчет на усталость партнеров Киева не сработал.

И вот Германия открыто выделяет 90 миллионов евро на 50 тысяч ударных беспилотников, пишет "Рейтер". И в Берлине, конечно, понимают - эти дроны будут нацелены на российские регионы. Сегодня в наш МИД вызвали немецкого посла, которому заявили об участии его страны в террористических действиях киевского режима.

"Послу ФРГ в Москве указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России", - говорится в сообщении.

Накануне вылета в Париж Зеленский заявил о желании распустить правительство. И даже успел предложить должность премьера главе "Нафтогаза" Сергею Корецкому, пишет "Украинская правда". Тот, якобы, решил попробовать. Корецкий - человек Тимура Миндича. Того самого кошелька Зеленского. Тем более, что под нынешнего главу кабмина - Свириденко - НАБУ уже копает. Она пришла на пост как человек бывшего главы офиса Зеленского – Ермака, находящегося сейчас под следствием. Теперь барышню, подписавшую с Вашингтоном контракты о редкоземах, предположительно и отправят в США на место украинского посла.

Впрочем, для киевского главаря важно было убрать еще несколько очень опасных фигур. Один из таких - министр обороны Федоров, который скрупулезно относится к оборонному бюджету. А тут оказался кстати и львовский бунт с ТЦК. Подобное на Украине происходило и раньше, но сейчас восстала западная часть населения – те, кто прыгали на Майдане за союз с Европой.

Теперь от украинских военкомов спрятаться нельзя практически нигде. Ни в общественном туалете, ни в заветном европейском саду. Уже вот-вот там собираются запретить въезд без освобождения от военной службы. В обиженной на украинцев Польше и вовсе заявили, что в Киев своих солдат не отправят. Но вернут украинских.

"Посмотрите, до какого состояния мы дошли? Мы достойны премии мира за то, что открыли свои сердца и двери дома. Мы приняли 3 миллиона беженцев. А что мы в итоге видим? Они разъезжают на роскошных автомобилях, стоимостью миллионы злотых. Нет, такого не будет. Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину", - сказал Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши.

Накануне в Варшаве прошли митинги в память о трагедии на Волыни. Поляки призывали прекратить спонсирование Киева и не брать страну в ЕС. Именно это сегодня и завтра в Брюсселе будет главным вопросом. Конечно, там снова закроют глаза на нацистские повадки киевского режима. На место которого красноречиво указала одна из польских активисток и кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер: "Поляки помнят и никогда этого не простят. Место людей, прославляющих преступников, - на свалке истории".