ЦИК выявил недостатки в документах "Партии прямой демократии"

Центризбирком выявил недостатки в документах "Партии прямой демократии", которые были поданы для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Работу над ошибками можно провести до 15 июля. А вот списки кандидатов от партии "Справедливая Россия" комиссия заверила и разрешила ей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Как было отмечено, благодаря изменениям в законодательстве делать это теперь можно дистанционно - без личного визита в банк.