ЦИК выявил недостатки в документах "Партии прямой демократии"

Центризбирком выявил недостатки в документах "Партии прямой демократии", которые были поданы для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Работу над ошибками можно провести до 15 июля. А вот списки кандидатов от партии "Справедливая Россия" комиссия заверила и разрешила ей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.
Как было отмечено, благодаря изменениям в законодательстве делать это теперь можно дистанционно - без личного визита в банк.
"Вы знаете, что мы второй год, наверное, уже третий даже, ведем эксперимент - вначале эксперимент, а теперь уже полномасштабное открытие счетов кандидатами. На мой взгляд, неплохо все развивается. На сегодняшний день информация: из почти 2 тысяч счетов, которые открыли кандидаты, треть - тридцать процентов, точнее сказать, счетов открыты дистанционно", - рассказал Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК.