Есть ли предел у эскалации, на которую делают ставку спонсоры киевского режима, или они уверены, что стоят за схваткой и могут безопасно манипулировать Зеленским? Почему европейские лидеры ведут себя так, словно утратили инстинкт самосохранения?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с гостем программы "События. 25-й час", главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Европейские лидеры потеряли страх. Они абсолютно уверены, что при любых вариантах развития ситуации им не прилетит, они останутся за схваткой", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео