Прогрессивные идеи буквально носятся в воздухе. Если вам не хватает своих идей, смело используйте чужие. И это не только бизнес. Это и большая политика. Кто у нас главный мастер импровизаций? Дональд Трамп. Не сумев разгромить Иран, он решил использовать идеи Ирана.

Победить не смог, почему бы не заработать? Трамп милостиво разрешил всем странам пользоваться проливом и объявил о морской блокаде Ирана. Собственно, все победные речи американского президента все дальше от действительности. Все войны, которые он остановил, существуют, видимо, только в его воображении. Как и победы.

Хваткий и оборотистый. Заработать умеет на всем. Никого не напоминает? Да это же великий комбинатор на американский лад. Если что-то есть бесплатно, надо делать это платным. Собирать деньги на ремонт провала или за проход по Ормузу, какая разница. Была бы прибыль.

Делать деньги практически из воздуха - уметь надо. Главное, прикрыть все это достойными мыслями. Европейская пресса не без зависти обсуждает умение Соединенных Штатов зарабатывать буквально на всем. Американская нефтяная промышленность получает от войны с Ираном беспрецедентную прибыль. А вы о чем думали, граждане европейцы, когда принимали санкции, отказывались от российской нефти и газа? И бросились покупать дорогие американские углеводороды. Теперь придется отдавать Америке 20 процентов от стоимости любого груза, который идет через Ормузский пролив.

Слушайте Америку. И не забывайте, что в действительности все не так, как на самом деле.