Путин пожелал Камболову успехов на выборах

Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.

В республике 18 сентября пройдут досрочные президентские выборы, ранее с поста главы государств в отставку ушел Алан Гаглоев - в связи с переходом на работу советником президента России.

У Марата Камболова - опыт работы в российских министерствах, научной сфере - все это, по мнению Владимира Путина, поможет в правильной постановке первостепенных задач для развития Южной Осетии.

Российский президент пожелал Камболову успехов на выборах.