Трамп анонсировал нанесение мощных ударов по Ирану этой ночью

США намерены нанести очень сильные удары по Ирану в ночь на вторник, заявил 13 июля американский лидер Дональд Трамп.

"Мы нанесем по ним очень серьезный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать", — сказал он в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

По его словам, атаки, вероятно, могут затронуть иранский ядерный объект в Натанзе.

Кроме того, президент Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о том, способны ли американские военные навредить действующему правительству Ирана, ответил, что не исключает такой исход событий.

"Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем", — сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Иран якобы не выполнил условия меморандума, и отметил, что подписание документа было проверкой, которую Тегеран не прошел.