"Ни к чему хорошему это не приведет": борьба с электросамокатами в Москве обречена на провал

Запрет аренды электросамокатов в столице "ни к чему хорошему не приведет", так как привыкшие ежедневно пользоваться городскими СИМ москвичи попросту найдут альтернативу — станут покупать личные устройства. Об этом заявил 14 июля заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В Москве есть самокаты, которые можно взять в прокат, и самокаты, которые жители покупают. Соотношение это примерно 50 на 50. Мы можем запретить использование арендных самокатов, но ни к чему хорошему это не приведет. Человек вынужден будет его купить, если он привык использовать электрический самокат для каких-то ежедневных целей, например подъездов к станции метро, МЦД, остановке городского транспорта", — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, аренда электросамокатов меняет логику передвижений так, что люди начинают активнее комбинировать виды транспорта, а в отдельных случаях — реже пользоваться автомобилем.

"Мы не идем по пути запретов. Мы стараемся сделать так, чтобы поездка на самокатах была безопасной, в том числе работаем с компаниями, которые дают в аренду самокаты. В день порядка 150 тыс. человек пользуются самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Поэтому баланс интересов, считаю, в Москве должен быть соблюден", — отметил Ликсутов.

Кроме того, ежегодно СИМ арендуют больше 330 тысяч человек, заключил заммэра.