ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в ночь на 14 июля

Российские войска в ночь на 14 июля нанесли очередной удар по объектам, которые используют ВСУ. Все цели поражены, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, ВС России нанесли групповые удары, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Поражены цели в Киеве – в частности, предприятия, участвующие в разработке и производстве различных ракет и беспилотников.

Кроме того, удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области. В порту Южный поражены объекты, которые украинская армия использует для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.