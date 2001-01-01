Ольга Орлова показала огромный живот: "Общество говорит: "Рожать детей после 40 уже слишком поздно"

Ольга Орлова счастливая мать сына и дочери. А теперь известная ведущая и певица опубликовала фото, на котором предстала с большим животом.

В своем официальном телеграм-канале Ольга Орлова выложила несколько снимков, представ на них в красном платье, подчеркнувшим сильные изменения фигуры. Артистку сняли в положении. Причем по фото ясно, что в семье ведущей со дня на день грядет прибавление.

"Общество говорит: "Рожать детей после 40 уже слишком поздно". Здоровье и образ жизни имеют куда большее значение для фертильности, чем цифра в паспорте... Главное - не возраст, а ресурсы вашего тела и планирование беременности под контролем профессиональных врачей!" - заявила Ольга.

Свою запись она сопроводила архивными фотографиями, сделанными, когда популярная телеведущая ждала своего второго ребенка - дочь Анну.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Напомним, что у Ольги Орловой есть старший сын Артем. Он появился на свет в 2001 году. Певица родила сына от бизнесмена Александра Карманова. Будучи беременной, артистка покинула группу "Блестящие" солисткой которой была на протяжении нескольких лет. Однако в 2004 году брак певицы и предпринимателя распался.

Сейчас Ольга состоит в браке за бизнесменом Валерием. В 2023 году Орлова родила дочь Анну. Причем беременность артистка не афишировала до тех пор, пока большой живот стало невозможно прятать. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

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