КСИР взял под стражу экс-президента Ирана Ахмадинежада

Израильская разведка в течение года вела тайную операцию по вербовке бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. "Моссад" рассматривал политика в качестве потенциального лидера страны на случай смены режима в Тегеране, пишет The New York Times.

По данным издания, экс-президент взят под стражу из-за подозрений в сотрудничестве с израильской разведкой. Как пишет американское издание, на данный момент статус политика остается неопределенным: по некоторым данным, он может находиться под домашним арестом под надзором сотрудников КСИР.

Авторы материала утверждают, что ключевым этапом операции Тель-Авива стала встреча Ахмадинежада с главой израильской разведки Давидом Барнеа в Будапеште в 2024 году. В качестве прикрытия была использована научная конференция по климату. Кроме того, есть сведения о регулярных денежных переводах от Израиля пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванферу. А во время израильского удара по Тегерану 28 февраля этого года, якобы, политика вывезли в безопасное место "Моссада". Позже отношения между Ахмадинежадом и израильской стороной по каким-то причинам испортились, и бывший президент покинул укрытие.