Кушанашвили высказался о Лерчек: "Они своими действиями как будто умоляют: ''Ваша честь, посадите меня уже!"

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Самое интересное, что это все транслирует в соцсетях ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

По мнению журналиста Отара Кушанашвили, такой публичный образ жизни не приведет ни к чему хорошему. "Вот этот всегдашний галдеж, эта жизнь напоказ, эти дешевые аттракционы, грошовый карнавал, к которым привержена эта семья, закончатся каменным мешком, то бишь тюрьмой", - заявил шоумен.

Он считает, что постоянная демонстрация роскошной жизни и вызывающее поведение способны производить крайне негативное впечатление на тех, кто принимает решения в рамках судебного процесса. "Они своими действиями как будто умоляют: ''Ваша честь, посадите меня уже! ''. Вот что парадоксально. Гиперактивность раздражает людей в мантиях и в погонах", - объяснил Отар в своем блоге.

Напомним, что накануне, 13 июля, состоялось судебное заседание, однако вопрос о возобновлении дела не рассмотрели — ходатайство просто зарегистрировали и отложили на другой день. При этом суд удовлетворил другое ходатайство защиты: разрешил Валерии изменить место жительства в рамках действующей меры пресечения (запрет определенных действий). Интересно, что заседание проходило в закрытом режиме.

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