ФСБ сорвала атаку дронов на предприятие ВПК: к организации причастен популярный рэпер

ФСБ сорвала серию терактов, которую готовили спецслужбы Украины. Как рассказали чекисты, Киев намеревался с помощью беспилотников атаковать предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области.

Для осуществления атаки на объект, расположенный в жилом массиве одного из городов Подмосковья, украинские спецслужбы ввезли в Россию 35 FVP-дронов, оборудованных канадскими системами управления и взрывчаткой. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки.

Груз спрятали в ангаре рядом с предприятием. Подготовкой помещения занимались двое граждан Молдовы. Исполнителем должен был стать гражданин России, бывший член этнический ОПГ. Он задержан и дал признательные показания.

"Действуя по инструкциям кураторов, он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления, ожидая в обусловленном месте группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

Как рассказали сотрудники спецслужбы, пособник-арендатор помещения при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Российские спецслужбы установили, что к организации теракта причастен популярный рэпер и видеоблогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом "Киевстонер". Он имеет гражданство Украины и США и сейчас проживает в Испании и Словакии. При этом, как заявили в ФСБ, он также занимается распространением запрещенных наркотических веществ.