Серию масштабных терактов в Московской области предотвратила ФСБ

Серию масштабных терактов в Московской области предотвратили сотрудники ФСБ. Агенты украинских спецслужб готовили удар беспилотниками по стратегическому предприятию. Дроны привезли из-за границы в ящиках с кафельной плиткой. Для выполнения отдельных задач противник использовал детей. Как удалось сорвать вражескую операцию?

Кадры работы спецназа ФСБ. В квартире пытались задержать россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Но он оказал сопротивление и был убит. Ещё одного взяли живым.

Киевский режим спланировал многоэтапную операцию, итогом которой должна была стать атака FPV - дронами предприятия ВПК в Московской области. А вот как беспилотники завозили в Россию. Ничем не примечательная фура выехала из Словакии, затем через Польшу оказалась в Беларуси. Внутри 18 тонн испанской кафельной плитки. На рентгеновских снимках видно, что некоторые коробки бутафорские и внутри упакованы дроны.

А это кадры уже из Московской области. Сообщник украинских спецслужб разгружает плитку в специально арендованном ангаре. Помещение снял он недалеко от завода, по которому планировался удар. А для конспирации туда завезли другие стройматериалы. Примечательно, что мужчину украинские спецслужбы использовали в темную, в какой-то момент он догадался, но из-за денег отказываться не стал.

Как раз этот мужчина был позже ликвидирован при задержании, потому что открыл огонь из пистолета. Известно ещё о двух сообщниках - это граждане Молдовы. Они провели в ангар высокоскоростной интернет, установили камеры по требованию СБУ. Теперь оба находятся в международном розыске, спецслужбам их пришлось выпустить из России, чтобы не спугнуть ключевого исполнителя теракта. Он появился самым последним - вот на кадрах идет распаковка дронов.

Дронами украинские спецслужбы управляли дистанционно. Россиянин подготовил их к взлету, работал под контролем СБУ.

"Исполнитель диверсионной акции был задержан в точке его эвакуации. А одновременно с ним была задержана вся группа эвакуации, которая планировала вывезти его сначала на конспиративную квартиру, а впоследствии - за пределы Российской Федерации, на территорию Украины", - сообщил Александр Перелыгин, генерал-майор ФСБ в отставке.

Задержанный имел уголовное прошлое, боевую подготовку и связи с международной террористической организацией - через неё и был завербован СБУ. Беспилотники уничтожены сотрудниками ФСБ.

Украина уже идет на любые меры - в подготовке этого теракта участвовали дети 13 - 16 лет, они за денежное вознаграждение доставали и активировали сим-карты для дронов. Старшего теперь ждёт наказание. Кроме того, по данным ФСБ, в преступлении замешан известный в России рэпер Киевстонер. Опубликованы его голосовые сообщения.

Водитель, который выполнял указания Киевстонера, задержан. Киевстонер сейчас проживает в Европе. Задержанным в России грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Уголовное дело расследуется по статье "теракт". Хотя у этих людей был шанс избежать наказания, для этого следовало сообщить о подготовке преступления в ФСБ.