Мировые цены на нефть ускорили рост из-за ситуации в Иране

Ближний Восток. Иран и США продолжили взаимный обмен ударами. Американское военное командование заявило о третьей серии атак по целям на территории исламской республики.

По информации иранских СМИ, этой ночью взрывы гремели в Бушере, портовом городе Бендер - Аббас, на островах Кешм и Абу - Муса. В Пентагоне назвали это ответом на обстрел КСИР коммерческих судов в Ормузском проливе.

Тегеран в свою очередь говорит, что бьет по нарушителям, пытающимся следовать по маршруту без разрешения. В ответ на американскую агрессию армия Ирана ударила по военным базам США в Бахрейне и Кувейте. На фоне продолжающейся эскалации в регионе мировые цены на нефть ускорили рост. Так, цена сорта Брент вплотную подобралась к отметке 85 долларов за баррель.