Собянин: На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан

Как цифровизация изменила жизнь горожан, рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях. Электронным услугам Москвы исполнилось 15 лет.

Социальное такси, запись в кружки и секции и многое другое - на портале мос.ру больше 460 возможностей. Цифровой формат избавил москвичей от очередей и сбора бумажных документов.

Практически любую бытовую задачу теперь можно решить буквально за несколько минут - с компьютера, смартфона или с помощью умной колонки. В числе наиболее востребованных - электронные медкарта и дневник, а также передача показаний приборов учёта воды и тепла.