Брату звезды "Ворониных" Екатерины Волковой грозит пожизненное заключение

Брат Екатерины Волковой Леонид может закончить жизнь за решеткой. В США идет расследование двойного убийства с расчленением.

В настоящее время Леонид Волков находится в тюрьме округа Мидлсекс (штат Массачусетс), где ожидает суда по обвинению в убийстве первой степени. По версии следствия, брат Екатерины Волковой расправился со своими знакомыми — 37-летним Кириллом и 28-летним Павлом. Одного из мужчин, как считают следователи, он расчленил, а тела спрятал в контейнерах.

По предварительным данным, Леонид Волков арендовал склад в пригороде. Во время обыска там нашли окровавленную пилу, удавку и два контейнера с телами. Одно из них было расчленено. После этого брата звезды сериала "Воронины" задержали.

Осенью дело начнет рассматривать суд присяжных. Если обвинение подтвердится, Волкову грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, передает Starhit.

Сообщается, что, предположительно, мотивом преступления стал отказ одного из мужчин выступить поручителем Волкова. Из-за этого он вместе с семьей остался без жилья.

Интересно, что ранее Екатерина Волкова заявила, что не верит в виновность Леонида. Недавно она рассказала, что продолжает общаться по видеосвязи с племянниками, которые живут в Америке с матерью.

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