Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 16-летнего Захара Воробьёва

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 16-летнего Захара Воробьёва из Санкт-Петербурга. У мальчика смертельный, диагноз - лимфома Ходжкина, 4 стадия. После тяжёлой химиотерапии случился рецидив. И спасти ребёнка может только срочная пересадка костного мозга. Она невозможна без специальной сопроводительной терапии. Стоимость лекарств - почти 2 с половиной миллиона рублей.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Мама с бабушкой спешат в больницу с гостинцами. Захар сейчас в стерильном боксе, поэтому посещения ограничены. Уже 2 года мальчик борется со смертельной болезнью. Как часто это бывает, узнали о ней неожиданно.

"Уснул, проснулся желтый. Ничего не чувствовал. Как обычный человек здоровый, только желтый", - рассказал Захар.

"У него критически вырос билирубин. На четыреста восемнадцать единиц. Забрала скорая сразу же. И вот с этого момента начались обследования", - говорит Анна Воробьева, мама Захара.

Захар рос абсолютно здоровым, занимался спортом. Поэтому диагноз - лимфома Ходжкина - оказался шокирующим. Жизнь семьи разделилась на до и после.

"Мне хотелось забрать это все на себя. Чтобы ребенок не болел, я готова была забрать его болезнь к себе. Но, к сожалению, так не сделать", - сказала мама Захара.

Страх за жизнь сына буквально парализовал. Анна не знала, что делать. Кошмарный сон наяву не заканчивался. "Сначала шок, мысль, а вдруг ошиблись? Тем более, когда только поставили диагноз, это уже сразу четвертая стадия", - говорит Анна Воробьева.

Но это была не ошибка. У Захара началось поражение внутренних органов: печени, легких, лимфатических узлов. Мама не могла поверить и держалась из последних сил.

"Я постаралась максимально собраться, потому что нужна была трезвая спокойная голова. Не показывать сыну", - сказала мама Захара.

О смертельной болезни в деталях сыну рассказывать не хотела, чтобы он думал только о хорошем. После 6 курсов тяжёлой химиотерапии началась ремиссия. Но белая полоса продлилась недолго. Мама с ужасом вспоминает те дни отчаяния, когда болезнь вернулась.

"По генетическому тесту выявили, что у Захара есть первичный иммунодефицит врожденный, который как раз-таки, видимо, и провоцирует вот этот стремительный рецидив", - рассказала мама Захара.

Если до этого Захар стойко держался, то после такой новости он совсем упал духом. "Он говорил, что он не хочет больше лечиться. Что он не видит больше смысла в лечении. Он говорит - мне все равно не помогает. Он не хотел ни с кем общаться. Он отвернулся к стенке. И все. То есть он даже не хотел вставать", - рассказала Анна Воробьева.

Но нервный срыв и отчаяние сменились надеждой. Спасти хрупкую жизнь Захара поможет пересадка костного мозга. Сейчас мальчика срочно к ней готовят, но провести операцию нельзя без специальной сопроводительной терапии. Её стоимость, то есть, стоимость шанса на жизнь – почти 2,5 миллиона рублей.

Анна воспитывает сына и дочь одна. Папа ушел из семьи давно и появляется крайне редко. Мама с бабушкой собрать такую большую сумму не могут и обращаются за помощью к зрителям нашего канала.

Захар благодаря врачам и стойкой маме верит, что все будет хорошо. И сейчас мечтает о самом простом в жизни парня - об общении с папой. "Когда из больницы выйду, хочется на природу съездить с родителями. Классно время провести, отдохнуть", - сказал Захар.

А еще он хочет кататься на велосипеде и общаться с друзьями. Все эти простые желания могут исполниться, если пересадка пройдет успешно. Но без дорогостоящих лекарств это невозможно. И только в наших силах помочь Захару продолжить жить.

Ещё раз напомним - ждать Захар не может, помощь нужна прямо сейчас. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Захара Воробьёва, программа 2623