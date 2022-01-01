Во "Внуково" встретили российских спортсменов-триумфаторов

Эта ночь во "Внуково" - необычная. Сразу несколько рейсов из разных уголков мира прибывают один за другим. Сборные возвращаются домой с победами. Вот наши пловцы, они только прилетели из Мюнхена.

Победители медального зачета чемпионата Европы привезли 15 золотых наград. Установили три юниорских рекорда мира - в смешанной и юношеских эстафетах. Мультимедалистом стал Михаил Щербаков. Он одержал ещё и победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, опередив представителей Турции и Бельгии. Всего у 18-летнего спортсмена 5 золотых медалей, а ещё "серебро" и "бронза". Но при этом он весьма самокритичен.

В Колумбии на первенстве мира по тяжелой атлетике среди спортсменов до восемнадцати лет "золото" взял Сергей Плотников. Это первая награда высшей пробы для сборной России на мировых состязаниях с 2022 года.

По итогам семи дней наша команда завоевала девять наград. И главная - на церемонии награждения прозвучал гимн России и был поднят флаг.

"Сложности были, но в основном – тяжелый перелет, длительный. Была тяжёлая адаптация у некоторых ребят. В целом так-то все прошло гладко", - сообщил Алан Наниев, главный тренер сборной РФ по тяжёлой атлетике.

Ещё одна встреча сегодня - с победительницей юниорского турнира по теннису, который прошёл в Лондоне. Анна Пушкарева сражалась в финале с представительницей Китая Синьжань Сунь. Продолжалось два часа и 24 минуты. И это самый длительный финал всю историю Уимблдона. А победа россиянки - первая за 10 лет.

Сейчас у наших героев будет короткая передышка. Но уже в ближайшие дни возобновятся тренировки. Ведь спортсмены живут будущими победами.