Появились подробности ночных ударов ВС России по объектам ВСУ

Российские войска минувшей ночью нанесли групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности. Применялось высокоточное оружие. Детали ночных ударов раскрыли в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, в Киеве целью стало предприятие радиоэлектронной промышленности "Радиоизмеритель". Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства ракет "Нептун-МД", FP-7, -9 и "Гром-2". Также предприятие производит навигационную аппаратуру. Также поражено предприятие Киев-79: это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа.

В Одесской области российские ракеты и беспилотники атаковали порт "Южный". Поражены объекты портовой инфраструктуры. На территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз с грузами военного назначения. Кроме того, на переходе из порта Черноморск в порт Одесса поражен танкер.