Дочь Анжелики Агурбаш задержала полиция

Анжелика Агурбаш дважды была замужем. От первого брака с актером и режиссером Игорем Леневым у артистки есть дочь Дарья. От культуриста Валерия Бизюка Анжелика родила сына Никиту. Во втором браке с "колбасным королем" Николаем Агурбашем на свет появился ее третий ребенок - сын Анастас.

В новом интервью артистка рассказала о наследниках. Сын Никита собирается жениться. По словам певицы, "свадьба уже на носу". "Планируем две регистрации — в Минске и в Москве, а само торжество — в Европе", - сообщила артистка.

Анастас пока жениться не собирается, но у него тоже есть любимая девушка. Она оперная певица. Сам же парень живет в Берлине, где учится на музыкального продюсера.

А вот старшая дочь Дарья в свое время добавила немало проблем звездной матери. "Никто не знает, но в 16 лет Дарья уже была в команде Тимати. В бэк-вокале пела пять лет, много ездила, гастролировала, зарабатывала больше меня. Я не раз ее вытаскивала из полиции", - рассказала Анжелика Агурбаш в подкасте "До звезды".

Сама певица хоть и не поставила крест на личной жизни, но замуж больше выходить не планирует. Артистка заявила, что свое сердце никому не отдаст "на 100%" и не верит в "теорию половинок". "Мне нужен просто друг — верный и преданный, с которым будет комфортно", - сообщила исполнительница.

А ведь еще год назад Анжелика Агурбаш собиралась замуж. Причем певица предпочитала скрывать личность жениха, потому что боялась козней со стороны бывшего мужа, бизнесмена Николая Агурбаша.

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