Большое количество вооружения и имущества иностранного производства находят российские военные на оставленных боевиками ВСУ позициях. Как рассказал РИА Новости командир расчета беспилотных систем Антон Зайцев, при зачистке позиций в Днепропетровской области найдено натовское оружие, гранаты и противогазы.

Также обнаружены сухие пайки, произведенные в разных странах. В том числе нашлась банка с маринованными тараканами.

Находятся и предметы с нацистской символикой. В частности, во время осмотра одного из опорных пунктов ВСУ российские военные нашли старую металлическую зажигалку Zippo с символикой Третьего рейха.