Камилла Паркер-Боулз не позволила Карлу III остаться наедине с Меган Маркл: вот почему

Король Карл III и королева Камилла на прошлой неделе приняли принца Гарри, Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет в своей резиденции Хайгроув. Это была первая за четыре года встреча монарха с внуками.

Поездка Гарри в Великобританию сопровождалась многочисленными сплетнями, и многие сомневались, что король вообще встретится с сыном и его семьёй. Сюрпризом стало не только само воссоединение Сассекских с Карлом III, но и присутствие на встрече Камиллы, учитывая, что после ухода из королевской семьи Гарри неоднократно критически высказывался о мачехе.

Однако, как утверждают источники из дворца, Камилла находилась рядом с мужем по вполне определённой причине — чтобы выступить свидетелем встречи и наблюдать за общением между монархом и его младшим сыном, отношения которых уже долгое время считаются напряжёнными.

"После серьёзного давления принц в итоге добился своего — ему удалось организовать встречу семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет с королём в поместье Хайгроув в графстве Глостершир. Однако Гарри пришлось согласиться на строгие условия, выдвинутые Букингемским дворцом: никаких фотографий, никаких публикаций в социальных сетях, никаких предварительных утечек в прессу и никаких описаний произошедшего — за исключением краткого подтверждения со стороны канцелярии короля о том, что встреча состоялась", — пишет королевский биограф Салли Беделл Смит.

Объясняет журналистка и причину, по которой Паркер-Боулз согласилась остаться в Хайгроув на время визита Сассекских. Камилла не скрывает, что была вынуждена это сделать.

"Королева находилась рядом с супругом, в том числе для того, чтобы быть свидетелем общения Карла с его вспыльчивым младшим сыном — так же, как это было в феврале 2024 года, когда Гарри прилетел в Лондон после того, как стало известно о диагнозе короля. Жена Гарри, герцогиня Сассекская Меган, присутствовала на встрече, хотя в остальном почти не фигурировала в событиях этой напряжённой недели", — отметила Салли Беделл Смит.

Это был первый визит Гарри в Великобританию вместе с семьёй со времён празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года. Подробности беседы между членами королевской семьи не разглашаются. Другие родственники Сассекских, включая старшего брата Гарри — принца Уильяма, — на встрече не присутствовали.