"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

Москвичей и гостей столицы предупредили об опасной погоде. В Москве введен "желтый" уровень опасности, ожидаются грозы, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 мск. Гроза ожидается в отдельных районах столичного региона в течение дня. Ранее метеорологи сообщали, что 14 июля в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 27 градусов тепла.

Синоптики также предупреждают, что на этой рабочей неделе жителям Москвы надо приготовиться к росту атмосферного давления. К пятнице показатель достигнет 751 миллиметра ртутного столба. Затем давление постепенно ослабнет.