Спасатели эвакуировали более 300 детей из затопленного лагеря на Урале

Спасатели эвакуировали более 300 человек из затопленного детского лагеря на Урале. Территорию затопило из-за резкого подъема уровня воды в реках Ница и Ирбит.

Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, с базы отдыха "Салют" в Ирбитском районе Свердловской области детей и вожатых вывозили на КамАЗах. Кроме того, спасатели эвакуировали около 130 постояльцев реабилитационного центра, расположенного рядом с лагерем.

Сотрудники МЧС спасают и животных с фермы в соседнем районе. Пока из пяти тысяч коров удалось вывезти 300. По последним данным, в области затоплено 18 муниципалитетов и 61 населенный пункт – реки залили более тысячи участков и 180 домов.