Кто изнасиловал Любовь Толкалину

Любовь Толкалина дала откровенное интервью, в котором раскрыла страшные детали своей юности. Актриса призналась, что во время обучения в модельной школе она столкнулась с насилием. Пережитый ужас повлиял на всю жизнь звезды кино.

Произошедшее Любовь до сих пор вспоминает с содроганием. Актриса молчала долгие годы, но в итоге решила поделиться с Лаурой Джугелия, ведь больше не может скрывать то, что творится у нее в душе. Толкалина заявила, что ее в подростковом возрасте изнасиловал известный артист. Мужчина был значительно старше.

"Мой первый сексуальный опыт был насилием. Это был мой учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Очень страшная история и связана она с человеком из известного режиссерского клана", — заявила актриса в интервью Лауре Джугелии.

Любовь не назвала имени негодяя. По ее словам, трагедия оставила неизгладимый след, и даже просто сказать о пережитом вслух больно.

"Я не оправилась от этого до сих пор. Всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение не сравнить ни с чем", — поведала актриса.

Поклонники Любови после интервью принялись гадать, кто же изнасиловал Толкалину. Известно, что актриса училась в очень известном модельном агентстве в 90-х. Тогда с этим агентством действительно сотрудничали многие знаменитые артисты, среди работавших там есть и несколько имен представителей крупнейших режиссерских династий страны.

Однако одна деталь не позволяет даже предположить имя вероятного насильника. Толкалина сказала: "Не знаю, жив ли он еще". Значит, человек, испортивший жизнь актрисе сейчас совсем не на слуху. А таких среди преподавателей агентства найти не удалось.