Любовь Аксенова беременна? Актриса вышла в свет в свободном наряде

Любовь Аксенова появилась на премьере нового фильма. Теперь в Сети ходят слухи, что актриса может быть беременна.

Любовь Аксенова редкий гость светских мероприятий. Однако актриса не смогла пропустить выход нового сериала "Холод", в котором сыграла одну из главных ролей. Ее партнершами стали Линда Лапиньш и Лариса Гузеева.

Для выхода в свет Любовь Аксенова выбрала черное короткое свободное платье со стеклярусом, имитирующем цепочки. Темные волосы артистка убрала, оставив свободными лишь несколько прядей.

Увидев свежие фото привлекательной актрисы, некоторые особо наблюдательные пользователи Сети высказали предположение, что она может быть беременна. Интернет-пользователи обратили внимание на свободное в районе талии платье и что Любовь Аксенова словно бы немного "поправилась".

Если догадки фанатов окажутся верными, то для 36-летней актрисы этот ребенок будет первым. Напомним, что в 2013 году Любовь вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова. В недавнем интервью артистка раскрыла подноготную своих отношений с супругом. По мнению Аксеновой, надо любить друг друга в любых обстоятельствах и уметь договариваться. А еще Любовь Аксенова призналась, что, несмотря на 12-летний брак, им с супругом удается сохранять романтику в отношениях и они редко ссорятся.

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