В МИД рассказали о зрелой реакции россиян на фейки о "выездных визах"

МИД России отреагировал на сообщения различных телеграм-каналов о введении "выездных виз". Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что уже много раз опровергали этот фейк.

В МИД отметили, что вбросы появились накануне отпускного сезона. Это сделано для создания искусственной паники, но "общественность набившую оскомину фальшивку проигнорировала", заявили дипломаты.

"Это ложь от начала и до конца. Данный фейк имеет давнюю потрепанную историю, недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантирует вторая часть 27-й статьи Конституции.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные вбросы "полной ахинеей".