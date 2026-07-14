Конфликт на Украине превратился в войну армий роботов

Война на Украине превратилась в столкновение армий роботов. Целые армии робототехники вступили в схватку, меняя традиционный ход боевых действий, пишет The New York Times.

То, что совсем недавно казалось делом далекого будущего, становится реальностью. Помимо летающих дронов, которые ранее переписали правила ведения боевых действий, стороны все активнее применяют наземных роботов. Батальоны гусеничных и колесных машин доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и даже удерживают под огневым контролем территорию.

Отмечается, что уже есть случаи, когда наземные беспилотные боевые машины на переднем крае штурмуют и захватывают вражеские окопы. Недавно это казалось фантастикой. Боевые действия на Украине дали сильный импульс развитию военной робототехники в первую очередь у противоборствующих сторон.