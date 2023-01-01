Виктория Исакова страдает по покойному мужу: "Неизвестно, сколько после…"

Сегодня, 14 июля, год как не стало известного режиссера Юрия Мороза. Он несколько лет боролся с раком, тщательно скрывая диагноз, о болезни знали только самые близкие. Опухоль поджелудочной железы медики диагностировали Морозу в декабре 2023 года, а к лету 2025-го его состояние ухудшилось настолько, что он передвигался на инвалидной коляске.

Похоронили кинодеятеля на Ваганьковском кладбище столицы. Мороз упокоился рядом с погибшей 25 лет назад первой женой Мариной Левтовой. В тот день над гробом Юрия плакали его дочь Дарья и вторая супруга Виктория Исакова.

Вдова тяжело переживает преждевременный уход любимого мужчины. Сегодня, в годовщину смерти Юрия Мороза, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Виктория Исакова опубликовала фотографию мужа и написала: "Целый год… Всего лишь год … А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю , мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной".

В комментариях скорбящую актрису поддержали коллеги Максим Виторган, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Александра Урсуляк, Паулина Андреева и другие.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.

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