Глава Якутии доложил Путину об экономической ситуации в республике

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Якутии. Айсен Николаев представил президенту доклад о социально - экономической ситуации в республике. И масштабных инфраструктурных проектах.

Так, для транспортировки угля построили Тихоокеанскую железную дорогу. Пропускная способность маршрута достигла 30 миллионов тонн. Сейчас возводят мост через реку Лена. Об изменениях в социальной сфере говорит рост числа средней продолжительности жизни населения и увеличение доли многодетных семей. Традиционно большое значение регион уделяет поддержке участников СВО.