Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкино

Более 60 новых детских садов и школ откроют в столице в этом году. Одну из них, на западе города, сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. В здании продуманы все нюансы. В части кабинетов можно будет проводить уроки разного формата. А в большом спортзале - с раздвижным занавесом - занятия сразу для нескольких классов.

На одном этаже здесь уже проводят физические опыты, а на другом - отбивают мяч и пытаются забраться к потолку по канату. Только пока в рамках экскурсии. Хоть до первого сентября осталось всего полтора месяца, ребята уже начали знакомиться с новой школой.

"В новом учебном году пойдете в новую школу. Постарались, чтобы она вам понравилась, новая школа. Она сделана по самым последним стандартам. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы", – сказал Собянин в ходе общения с будущими учениками нового корпуса и педагогами.

Большие панорамные окна, современный дизайн. Так и не скажешь, что эта школа была построена больше 30 лет назад. В обновлённом четырехэтажном здании, рассчитанном на 550 мест, будут учиться дети с 6 по 11 класс. Предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, а модульная мебель позволит проводить занятия в новых форматах. Так же здесь разместились студия хореографии, медиатека и ИТ- полигон с зонами 3D моделирования и робототехники.

Всего за год старое здание превратилось в образовательный центр с современными кабинетами, медиатекой и лабораториями. Ведь реконструкция по программе "Моя школа" - это не просто косметический ремонт. Изменения везде - от фундамента до крыши, включая планировку.

"Внутри и в отделке снаружи здания использовали современные материалы, в основном отечественного производства. Здание получилось абсолютно современным. Вся инженерия у нее автоматизирована, выведена на пульты управления. Можно управлять как централизовано, так и индивидуально в помещении", - рассказал Василий Гиляров, заместитель руководителя департамента гражданского строительства г. Москвы.

Обустроят и прилегающую территорию. Появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, ГТО, тренажерная зона, а также места, где можно просто отдохнуть. За последние годы в столичном районе Ново-Переделкино было многое сделано для повышения качества жизни. Открылись новые станции метро, обновились дороги. Кроме того, в этой части Москвы полностью закончена программа реновации - новые квартиры получили около 460 жителей.