На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка о региональных землячествах Москвы

"Нас собрала столица"! Сегодня на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка, которая рассказывает о региональных землячествах Москвы.

На стендах - фотографии основателей и руководителей национальных объединений, а также выдающихся людей, которые прославили свою малую родину. А ещё история возникновения землячеств в Москве, их неоспоримая роль в развитии региона.

"Многие жители Москвы приехали из наших регионов. И, конечно же, нам приятно говорить о том, что региональные землячества активно работают, помогают и своим землякам, и помогают нашей Москве решать все задачи, которые стоят и перед государством, и каждым городом в отдельности", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.