Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ продолжают реставрировать

Вне зависимости от сезона года, "Лето" на ВДНХ будет всегда: реставрация уникального павильона подходит к концу. Его особенность - в необычных архитектурных решениях. Фронтоны из привычного сруба опираются на античные греческие колонны, а резное деревянное панно изображает праздничный стол, напоминая о первом предназначении строения - в 1939-м году это была чайная. Уже в пятьдесят четвёртом здесь открылось кафе.

"В 90-е годы здесь было переименовано в кафе "Астория", вернее в ресторан "Астория". И в 2000-е годы был закрыт. Зашли мы сюда в 2021 году впервые, то есть открыли дверь. Ну, честно говоря, было понимание, что объект, скорее всего, восстановить и спасти будет нельзя. В руках просто кирпич рассыпался", - рассказал Сергей Соколов, начальник архитектурного управления ВДНХ.

Но опасения не подтвердились. За год активных работ удалось укрепить стены, по оригинальным образцам воссоздать черепицу и плитку. Оригинальные узорчатые детали из лиственницы расчистили и покрыли лаком, восстановили изящную лепнину. В обеденный зал вернулись сохранившиеся оригинальные люстры, недостающие хрустальные подвески которых удалось воссоздать с высокой точностью.

Этот объект стал клондайком для реставраторов, которые получали один подарок за другим. Так, при обновлении колонн обнаружилась мозаика из метлахской плитки, выложенная нарядным орнаментом. В потолочных кессонах специалисты нашли сохранившиеся живописные панно.

Настоящим сюрпризом стала роспись, обнаруженная строителями при подготовке фасада. Долгие годы изображение скрывалось под несколькими слоями краски, благодаря чему сохранился его первоначальный вид. В высоту полотно достигает 10 метров.

Строительный шум слышен сейчас и в легендарном ресторане "Золотой колос", который в советские годы не уступал знаменитым "Праге" и "Москве", принимая в том числе партийную элиту и иностранные делегации. Павильон 1939 года постройки ни разу не реставрировался. Настоящим вызовом для мастеров стали колонны из оселкового мрамора. Чтобы вернуть им первозданный вид, современный реставратор должен не просто правильно подобрать цвет, но и точь-в-точь повторить движения рук своего коллеги из прошлого века. И это далеко не единственная сложность.

"Также сложной работой является работа с элементами лепного декора, потому что мы с вами знаем, что год от года, с какой-то регулярностью потолки для того, чтобы были белыми, постоянно белили. Естественно, каждый последующий слой делал края и рельефы этих рисунков, скажем, более как обмылки", - пояснил Александр Тарасов, заместитель генерального директора ВДНХ.

Уже готовы фасады, лепной декор и потолки с кессонами. Дневной свет в обеденные залы будет попадать через большие арочные окна, а в нишах стен появятся зеркала. Основные работы планируют завершить в первой половине следующего года.

После открытия "Золотой колос" станет не только рестораном, но и площадкой для конференций, выставок и мероприятий, тем самым памятник сталинского ампира вернется на карту Москвы как культурное пространство.