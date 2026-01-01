Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского форума

Владимир Путин поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и их внедрения в отрасли российской экономики. Президент России утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

В списке, опубликованном на сайте Кремля, также содержится требование упростить условия ведения предпринимательской деятельности для малого и среднего бизнеса. Кроме того, президент ожидает доклада о перспективных средних и крупных инвестиционных проектах, которые планируется реализовать до 2035 года.

Кабмину вместе с Государственной дуиой предлагается разработать и принять в весеннюю сессию 2026 года федеральных законов, предусматривающих закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку". Также законодательно следует закрепить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем.