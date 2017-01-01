Сати Казанова наконец показала лицо дочери

Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо 14 октября 2017 года. Супруги четыре раза праздновали заключение брака, чтобы отметить это событие в традициях разных стран. В конце 2024 года пара впервые стала родителями, у них родилась дочь.

Певица тщательно скрывала беременность. О том, что она ждет ребенка, Сати Казанова сообщила, когда большой живот стало невозможно прятать под свободной одеждой. Малышка появилась на свет в одном из столичных роддомов.

У певицы был трудный и сложный путь к материнству. Однажды у нее и вовсе случилась замерзшая беременность. Поэтому рождение дочери стало поистине долгожданным событием. Интересно, что лица девочки и ее имя ни Сати ни супруг Стефано не обнародовали до сих пор.

Артистка часто снимает дочь и мужа, выкладывая фото и видео с ними на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Девочка ведет себя непосредственно, у певицы не всегда получается сделать так, чтобы лица малышки никто не заметил. Вот так и вышло, что Сати Казанова сняла дочку, повернувшуюся прямо к камере. Таким образом общественность наконец увидела ее лицо.

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Теперь особо наблюдательные пользователи Сети гадают, на кого из родителей девочка похожа больше.

Ранее экс-солистка "Фабрики" поделилась, в чем секрет ее крепкого брака. Сати уверена, что главное — совпадение жизненных ориентиров, а не вкусов или привычек. У Казановой и Тиоццо общий духовный наставник, а познакомились они в ашраме. Певица считает, что это помогает сохранять гармонию в отношениях. В моменты кризиса супруги идут за советом к наставнику. Его мудрые слова помогают Сати и Стефано отпустить обиды и сделать шаг к миру в семье.

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