Кремль радуется вместе с россиянами успешной операции ФСБ, предотвратившей серию терактов. Сообщения о задержании террористов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле искренне поздравляют спецслужбы и выражают признательность чекистам за отличную работу. Представитель Кремля высказался относительно информации о том, что агенты украинских спецслужб готовили удар беспилотниками по стратегическому предприятию в Подмосковье. Дроны привезли из-за границы в ящиках с кафельной плиткой. Для выполнения отдельных задач противник использовал детей. ФСБ сорвало планы террористов, задержав организаторов и исполнителей.

Песков также оценил новые санкции Евросоюза. На сей раз в черном списке ЕС оказался и мессенджер "Макс". В Москве шаги Брюсселя считают абсурдными и не приемлют. Представитель Кремля подчеркнул, что европейцы введение таких мер проявляют свой репрессивный подход, передает ТАСС.