Тарасова и Жулин схватились за головы после слов Плющенко о деградации российских фигуристов

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Гном Гномычу, как Сашу зовут родители, 13 лет и за российскую команду он никогда не был заявлен. Как пояснил Евгений, заявка в сборную Азербайджана позволит мальчику участвовать в международных турнирах.

Более того, Плющенко считает, что так у Гном Гномыча появится больше возможностей, в то время, как российских спортсменов продолжают притеснять. "Ездить там в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов", — заявил олимпийский чемпион.

На спорное высказывание Плющенко отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Легендарная наставница не согласилась с фигуристом.

"Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Продолжаю так считать и сейчас. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями", — сообщила Татьяна Анатольевна.

Несмотря на ограничения со стороны международных спортивных организаций, российские фигуристы продолжают упорно трудиться и остаются на высоком уровне, отметила Тарасова. "Я не считаю, что сейчас наши спортсмены деградируют. Мы продолжаем заниматься тем, что хорошо умеем", — цитирует Sport24 прославленного тренера.

Не остался в стороне от спорного заявления Плющенко и Александр Жулин. Он считает, что фигурное катание в России продолжает развиваться, а наши спортсмены по-прежнему составляют конкуренцию на мировой арене.

"Конечно, очень жаль, что мы не участвуем в международных соревнованиях, но никакого регресса у нас нет. У нас есть хороший пример для оценки уровня нашего фигурного катания — выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде. Они откатались великолепно, а все еще раз увидели, что Россия остается в тренде", — добавил Жулин