Анна Седокова сообщила о пополнении: "Ура, я снова мама"

Анна Седокова не скучает. Если певица не занята работой, то много времени она проводит с семьей.

А на днях артистка объявила о пополнении. "Ура, я снова мама троих, хоть и гостевая", - объявила Анна Седокова.

Оказывается, временно певица взяла на себя заботы о пуделе по кличке Тесла и коте породы сфинкс Нео. Кстати, у самой артистки есть собака породы сиба-ину Маруся. И если с Теслой проблем у Седоковой не возникло, то с Нео ситуация оказалась сложной. Кот проявил характер и не стал принимать мясо из рук певицы. Более того, он зашипел на нее.

Однако постепенно питомцы привыкли и стали исследовать новую территорию. "Группировка по захвату моей жизни", - с юмором высказалась артистка.

Однажды ей пришлось понервничать. Анна проснулась и обнаружила, что Нео нигде нет. Она даже обратилась за помощью к охранникам, чтобы посмотреть камеры наблюдения на случай, если кот сбежал. К счастью, Седокова обнаружила его в ванной комнате, он облюбовал бумажные салфетки, которые потом раскидал по всему помещению.

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