ВС России продвигаются вперед в рамках специальной военной операции. Подразделения всех группировок российской армии в зоне СВО продвинулись в глубину обороны противника и улучшили свои позиции, сообщили в Минобороны.

ВКС России уничтожили насыпную переправу противника через реку Северский Донец. Экипажи применили авиабомбы ФАБ-500. Также авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые а украинская армия. Целями ударов стали цеха сборки беспилотников и пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

ПВО за сутки сбила семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.