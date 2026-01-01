Резко преобразившаяся Анастасия Волочкова произвела фурор

Анастасию Волочкову в последний год нещадно критиковали за неухоженный вид. Поклонники балерины поражались, почему она не следит за волосами и не пытается избежать морщин. Похоже, экс-прима Большого театра услышала народ. Артистка решилась на радикальное преображение, и результат оказался поразительным.

Волочкова полностью сменила имидж и похвасталась невероятными результатами бьюти-процедур. Анастасия опубликовала на своей странице в соцсети кадры, на которых продемонстрировала роскошную шевелюру. Стилисты совершили настоящее чудо: артистке нарастили густые длинные пряди, закрыв жуткие проплешины.

Новый образ Волочковой поразил народ. Балерина стала выглядеть моложе и свежее. Обычно безжалостные хейтеры артистки на этот раз осыпали ее комплиментами. "Вот теперь точно богиня и прима!"; "Лучшее из того, что было"; "Хороша, вот так бы всегда"; "Анастасия, только не меняйте этот образ, вам очень идет!"; "Какая стильная"; "Очень нежный образ", — пишут звезде балета восторженные пользователи Сети.

Напомни, что долгое время Волочковой было не до наведения красоты. Первые месяцы 2026-го года выдались непростыми для танцовщицы. Анастасия оказалась в немецкой клинике, где перенесла сложнейшую операцию на тазобедренном суставе. Несмотря на строжайшие запреты европейских хирургов, Волочкова проявила стальной характер и уже вернулась и к изнурительным репетициям у станка, и к выступлениям на сцене.