Проклова объяснила, почему Толкалина годами молчала об изнасиловании

Любовь Толкалина дала откровенное интервью, в котором призналась, что во время обучения в модельной школе столкнулась с насилием. Пережитый ужас повлиял на всю ее жизнь.

Произошедшее артистка до сих пор вспоминает с содроганием. Она молчала долгие годы, но в итоге решила обо всем рассказать. Толкалина заявила, что ее в юности изнасиловал представитель известного "режиссерского клана". Мужчина был значительно старше. Любовь не назвала имени негодяя. По ее словам, трагедия оставила неизгладимый след и даже просто сказать о пережитом вслух больно.

Сейчас Любовь Толкалину поддержала Елена Проклова. Несколько лет назад она рассказала аналогичную историю. По ее словам, в 15 лет она подверглась насилию со стороны известного артиста. И хотя имени мужчины она не назвала, публика сделала вывод, что речь могла идти об Олеге Табакове. В итоге на Елену Проклову обрушился шквал критики и возмущения.

"Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: не важно в какой сфере это происходит — в кино или другом месте — молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество осудит. Так было раньше, так есть до сих пор. И это касается не только женщин-актрис, а всех женщин!" - подчеркнула Проклова.

Артистка посочувствовала Любови Толкалиной и поддержала ее желание обо всем наконец рассказать. "Я думаю, что это признание облегчит ей жизнь, как было со мной. Про подобное надо говорить, поднимать острые темы. Я надеюсь, что многих девушек наш рассказ убережет от беды, а те, кто пережил насилие, смогут сказать об этом. Потому что молчать нельзя", - заявила Елена Woman.ru.

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