Песков оценил предложенные Мерцем гарантии безопасности для Украины

Тупиковой назвал позицию стран Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если ЕС настаивает на заявленном подходе, это абсолютно исключает возможность их участия в процессе урегулирования, подчеркнул представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявление канцлера Германии. Фридрих Мерц выступил против включения Москвы в этот процесс. Представитель Кремля подчеркнул, что как раз без России разработка гарантий безопасности для Украины невозможна, передает РИА Новости.

В МИД России днем ранее вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа. Ему заявили о недопустимости участия Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Послу Германии указали, что это касается не только поставок вооружений, но и производства дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов.