Мама Цомартовой выступила с новым заявлением: "Аню похитили и удерживают силой"

Анна Цомартова пропала больше двух лет назад. После соревнований в Каспийске студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и не вернулась.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова в своем блоге рассказывает, как продвигаются поиски. Студентку ищут в разных странах, но пока безрезультатно. Несколько раз похожих на Анну девушек видели за границей, но информация о том, что это была именно Цомартова, не подтвердилась.

Диана не теряет надежды. Женщина несколько раз в год ездит в Дагестан, чтобы пройтись по берегу Каспийского моря и повторить маршрут Анны. Цомартова-старшая надеется, что заметит деталь, которая раньше ускользала.

"Вчера опять прошлась по пути следования Анны в Дагестане. Я иногда так делаю. Навещаю свою Голгофу. Пытаюсь найти или почувствовать хоть какие-то ответы. На фото санаторий ФСБ — сюда заходила Анна, вертолетная площадка ФСБ со стороны ресторана, откуда не вышла Анна. Я была на улице Джами, когда меня охватило чувство, что Аню похитили и удерживают силой. Я не знаю, откуда оно возникло, но вот так", — рассказала Диана в личном блоге.

Цомартова надеется, что дочь заглядывает на ее страничку и читает сообщения. Диана часто обращается к Анне и просит ее вернуться домой. "Мамин Бадулик! Мамино солнышко! Сотни раз пересматриваю твои видеоподборки. Как же сильно я наказана твоим отсутствием…" — написала Диана в очередном послании к дочери.