Атаки киевского режима на коммерческие суда в Черном море создают угрозу энергетической безопасности Турции. По данным экспертов из Турции, обстрелу подвергаются в том числе суда, управляемые турецкой стороной. Подчеркивается, что гражданское судоходство — это жизненно важная артерия Черного моря, пишет газета Aydınlık.

По данным издания, с 9 по 11 июля в результате ударов ВСУ повреждено около 50 судов. Атаки в районе острова Змеиный ведутся с применением беспилотников. В частности, как сообщила британская компания Vanguard Tech, 7 июля украинский беспилотник атаковал турецкий танкер Yasa Polaris у Новороссийска.

В материале отмечается, что Турция ежемесячно импортирует более 5 миллионов баррелей нефти из России, а в некоторые месяцы — до 12 миллионов. Атаки киевского режима ставят под угрозу энергоснабжение страны.