Кремль попенял Азербайджану на ошибочную позицию по Украине

Россия считает ошибочной точку зрения президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно ситуации и событий на Украине. Об этом заявил во вторник, 14 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за заявлением Алиева о полной нормализации отношений между Москвой и Баку. По словам политика, сложный период остался позади, сейчас "всё идет хорошо, и мы этому рады".

Как заявил Песков, "мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан", однако есть "целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны". Речь идет об Украине — Алиев выражал поддержку киевскому режиму и призывал его "не соглашаться на оккупацию".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва считает такую позицию Баку неверной и намерена "последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной".

Тем не менее, "мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения", подытожил Дмитрий Песков.

Между тем кандидат исторических наук, кавказовед Давид Мартиросян в колонке для ТАСС отметил, что Евросоюз не в состоянии предложить Азербайджану и Армении выгодные альтернативы сотрудничеству с Россией. Что бы ни обещали европейские политики и чиновники, "они не способны заменить Азербайджану поступления от продажи нефти и газа".