Венгрия должна закрыть двери перед Россией в своей внешней политике. Такое мнение высказал во вторник, 14 июля, венгерский министр обороны Ромулус Русин-Сенди.

Как сообщает Telex, глава военного ведомства предложил пересмотреть внешнеполитические приоритеты: "Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками".

В ответ на вопрос о приоритетах национальной безопасности Русин-Сенди заявил, что для развития стратегии в этой области новое венгерское правительство должно учитывать интересы и ценности как своей нации, так и союзников.

При этом глава Минобороны Венгрии обвинил российскую разведку в попытках "просочиться через заднюю дверь", не уточняя, что он имел в виду.

Источники ранее рассказали, что руководство Европейского союза разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре — политик отказался беспрекословно выполнять антироссийские директивы Брюсселя. До еврочиновников начинает доходить, что "новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого".

На этом фоне заявление венгерского министра обороны прозвучало довольно неожиданно. Военный политолог Александр Перенджиев пояснил в комментарии NEWS.ru, что Североатлантический альянс давит на Венгрию, пытаясь добиться разрыва отношений между двумя государствами. С другой стороны, возможно, Будапешт стремится улучшить отношения с Украиной, чтобы продемонстрировать Западу свою лояльность. Однако Перенджиев выразил убежденность в том, что серьезного обострения российско-венгерских отношений не будет: "Может, отношения станут более прагматичными, но не кардинально враждебными".