Андрей Григорьев-Апполонов разбился: подробности

Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов получил серьезные травмы. Артисту понадобилась операция.

Несколько лет назад Андрей Григорьев-Апполонов неудачно упал и разбился. В результате певец получил несколько переломов. Артисту понадобилась операция. Однако Андрей отказался от хирургического вмешательства, потому что ему надо было работать.

"У меня был тройной перелом — три ребра я поломал и ключицу. Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я уже в бандаже выступал", - рассказал певец Пятому каналу.

Коллега Андрея Григорьева-Апполонова по группе Кирилл Туриченко вспомнил, что тогда они с Кириллом Андреевым как могли помогали травмированному партнеру. "У нас уже было определенное количество концертов, поэтому Андрея просто на руках держали и пели с ним", - сообщил Туриченко.

Сейчас артисты вспоминают о том инциденте с юмором. Но тогда им было совсем не до смеха. Григорьеву-Апполонову нужно было тщательно следить за своим состоянием и избегать любых резких движений. "Я три месяца не кашлял и не чихал. Три месяца", - отметил исполнитель.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>