Бородина назвала дочь от Омарова пожизненным прицепом

Ксения Бородина растит двух дочек от предыдущих мужей. Старшей, Марусе, 17 лет, ее ведущая родила в браке с Юрием Будаговым. Младшей Теоне — 10. Она появилась на свет после свадьбы звезды "Дома-2" с Курбаном Омаровым.

Между девочками довольно существенная разница в возрасте, что сказывается на их отношениях. Маруся выросла более спокойной, а Тея — настоящий сорванец.

Ксения часто смеется над тем, насколько ее дочки непохожи. Во время отдыха у моря Бородина сняла, как Теона буквально повисла на старшей сестре со словами "куда ты, туда и я". Она ни на шаг не отставала от Маруси, не давая ей прохода. Приставания Теи явно надоели старшей сестре, но она терпела. "Когда тебе родили пожизненный прицеп", — прокомментировала отношения между наследницами Ксения.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от такой честности. Многие похвалили Бородину за то, что она не пытается создать иллюзию идеальной семьи, а показывает отношения между дочками, как они есть. "Два разных темперамента, обожаю это комбо"; "Младшие — они такие"; "Все мы, старшие, немного Маруси", — поддержали подписчики Ксении Марусю.

Отметим, что Бородина отвезла всю семью на море. В путешествие взяли даже дочку Николая Сердюкова. "Встали в 8 утра и отправились в горы. Для моего мужа, который уже покорил Эльбрус и Килиманджаро, такие маршруты детский сад, а для меня море впечатлений и заряд энергии", — поделилась Ксения эмоциями от отпуска.